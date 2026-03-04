Imbronciata sdegnata

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Imbronciata sdegnata' è 'Arcigna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARCIGNA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Imbronciata sdegnata" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Imbronciata sdegnata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Arcigna? L'espressione di un volto che mostra disappunto o fastidio può essere riconosciuta anche attraverso un atteggiamento del tutto particolare. Quando qualcuno assume una postura o un'espressione che trasmette un senso di malumore o disappunto, si può dire che presenta un volto imbronciato. Questo atteggiamento spesso si accompagna a un'espressione di sdegno o di insofferenza, rendendo visibile il disagio interiore. La comunicazione non verbale rivela molto delle emozioni di una persona in un dato momento.

Quando la definizione "Imbronciata sdegnata" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Imbronciata sdegnata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Arcigna:

A Ancona R Roma C Como I Imola G Genova N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Imbronciata sdegnata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

