La Soluzione ♚ Imbronciata intrattabile La definizione e la soluzione di 9 lettere: Imbronciata intrattabile. SCONTROSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Imbronciata intrattabile: La bella scontrosa (La Belle Noiseuse) è un film del 1991 diretto da Jacques Rivette. Il film, tratto liberamente dal racconto Il capolavoro sconosciuto di Honoré de Balzac, fu vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria al 44º Festival di Cannes e ricevette una Menzione speciale della giuria ecumenica. Nel 1993 è uscita una versione ridotta dalla durata di 125 min chiamata Divertimento.

SCONTROSA

