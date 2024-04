La Soluzione ♚ Bruciato con l acqua La definizione e la soluzione di 8 lettere: Bruciato con l acqua. SCOTTATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Bruciato con l acqua: Il peperone crusco è un prodotto tipico della cucina lucana, riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale (PAT) della regione Basilicata.I peperoni cruschi sono noti in Basilicata con diversi nomi a seconda delle zone: tra cui puparulë, paparulë, pëpërussë, pupaccë e pupavërë crušchë, mentre nell'area di Senise sono conosciuti come zafaranë crušchë.Sono anche diffusi nella cucina calabrese centro-settentrionale, dove vengono chiamati zafarani, pìpi cruschi e vajanelli jarli, Aggettivo Significato e Curiosità su: Il peperone crusco è un prodotto tipico della cucina lucana, riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale (PAT) della regione Basilicata.I peperoni cruschi sono noti in Basilicata con diversi nomi a seconda delle zone: tra cui puparulë, paparulë, pëpërussë, pupaccë e pupavërë crušchë, mentre nell'area di Senise sono conosciuti come zafaranë crušchë.Sono anche diffusi nella cucina calabrese centro-settentrionale, dove vengono chiamati zafarani, pìpi cruschi e vajanelli jarli, scottato m sing bruciato cotto per breve tempo Voce verbale scottato participio passato di scottare Sillabazione scot | tà | to Pronuncia IPA: /skot'tato/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Sinonimi ustionato

La risposta a Bruciato con l acqua

SCOTTATO

S

C

O

T

T

A

T

O

