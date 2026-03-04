C è del rame in questa calla

Home / Soluzioni Cruciverba / C è del rame in questa calla

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'C è del rame in questa calla' è 'Caramella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARAMELLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "C è del rame in questa calla" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "C è del rame in questa calla". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Caramella? Una caramella è un dolce che si presenta in varie forme e gusti, spesso avvolto in una pellicola colorata o trasparente. La sua consistenza può essere dura, morbida o gommosa, e viene apprezzata sia dai bambini che dagli adulti. Questo dolce, realizzato con zucchero e altri ingredienti, si scioglie lentamente in bocca regalando un senso di dolcezza e piacere. La sua presenza è comune in occasioni festive o semplicemente come spuntino. Spesso si trova in piccoli sacchetti o scatole colorate.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

C è del rame in questa calla nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Caramella

La soluzione associata alla definizione "C è del rame in questa calla" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "C è del rame in questa calla" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Caramella:

C Como A Ancona R Roma A Ancona M Milano E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "C è del rame in questa calla" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un dolce incartatoDolce... da scartareUn dolce che si scartaOggetti fatti con una lega di rame e zincoIl periodo preistorico noto come età del rameLega di rame nichel e zincoUn secchiello di rame adatto a una precisa cotturaNel rame e nell alluminio