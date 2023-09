Il periodo preistorico noto come età del rame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il periodo preistorico noto come età del rame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ENEOLITICO

Significato/Curiosita : Il periodo preistorico noto come eta del rame

L'età del rame, indicata anche con i termini eneolitico, calcolitico o (più raramente) cuprolitico, è un periodo della preistoria considerato come la... Progetti di riferimento 1, 2. l'età del rame, indicata anche con i termini eneolitico, calcolitico o (più raramente) cuprolitico, è un periodo della preistoria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il periodo preistorico noto come età del rame : periodo; preistorico; noto; come; rame; periodo nero; Un periodo geologico; periodo di tempo che nella Chiesa cattolica precede e segue una solennità religiosa; Il periodo del ventesimo secolo; periodo d isolamento; Il progenitore preistorico di tutti i bovini; Grosso animale preistorico ; Bovino preistorico ; Enorme blocco di pietra monumentale preistorico ; Elefante preistorico ; Il noto fra campanaro; noto social network cinese; È noto quello di potassio; Vin noto attore; La Devia noto soprano; Pungente come il fumo; È famoso come Pavese; Irrefrenabile come una furia; I nobili come Ricasoli; come la voce del raffreddato; Usa stoppa e catrame ; Indole temperame nto; Verame nte affettuoso; Colleriche per temperame nto; È nota per un giurame nto;

Cerca altre Definizioni