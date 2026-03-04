Così è detta una gara importante per tradizione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Così è detta una gara importante per tradizione' è 'Classica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CLASSICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Così è detta una gara importante per tradizione" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così è detta una gara importante per tradizione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Classica? La parola si riferisce a un tipo di competizione che ha radici profonde nella cultura e nella storia, spesso associata a manifestazioni di grande prestigio e tradizione. Questa forma di confronto si distingue per il suo rispetto delle regole e per la sua capacità di riunire appassionati di varie epoche e luoghi, mantenendo vivo un patrimonio culturale condiviso. La sua importanza si manifesta anche attraverso gli eventi annuali che attirano pubblico e partecipanti da tutto il mondo.

La soluzione associata alla definizione "Così è detta una gara importante per tradizione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così è detta una gara importante per tradizione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Classica:

C Como L Livorno A Ancona S Savona S Savona I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così è detta una gara importante per tradizione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

