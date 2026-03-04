Collocato nelle scommesse ippiche

SOLUZIONE: PIAZZATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Collocato nelle scommesse ippiche" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Collocato nelle scommesse ippiche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Piazzato? Nel contesto delle corse di cavalli, un cavallo che termina tra i primi tre posti viene spesso indicato con un termine specifico. Questa espressione rappresenta la posizione raggiunta e permette agli scommettitori di capire se la corsa ha premiato il loro investimento. La parola usata si riferisce proprio a un risultato che colloca il cavallo in una posizione di rilievo senza necessariamente vincere. È un modo per evidenziare una prestazione di rilievo nel contesto delle competizioni.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Collocato nelle scommesse ippiche" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Collocato nelle scommesse ippiche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Piazzato:

P Padova I Imola A Ancona Z Zara Z Zara A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Collocato nelle scommesse ippiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

