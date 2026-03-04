Cerimonia d apertura

Home / Soluzioni Cruciverba / Cerimonia d apertura

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Cerimonia d apertura' è 'Inaugurazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INAUGURAZIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cerimonia d apertura" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cerimonia d apertura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Inaugurazione? L'inizio di un evento importante viene segnato da un momento speciale che celebra l'apertura ufficiale. Questo momento rappresenta l'inizio di qualcosa di nuovo, come un edificio, un progetto o un'evento pubblico, ed è accompagnato da gesti simbolici e discorsi di benvenuto. L'attenzione è rivolta a sottolineare l'importanza del momento e a coinvolgere i partecipanti in un'atmosfera di festa e di speranza. È un'occasione per dare il via a un percorso significativo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Cerimonia d apertura nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Inaugurazione

Se la definizione "Cerimonia d apertura" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cerimonia d apertura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Inaugurazione:

I Imola N Napoli A Ancona U Udine G Genova U Udine R Roma A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cerimonia d apertura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La cerimonia d inizio di un attivitàLa cerimonia per chi sale al tronoL apertura della camicettaCerimonia liturgicaDetto di festa o cerimonia sontuosaPiccola apertura nelle mura a scopo controffensivo