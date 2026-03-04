Arbusto che produce coccole

Home / Soluzioni Cruciverba / Arbusto che produce coccole

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Arbusto che produce coccole' è 'Ginepro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GINEPRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Arbusto che produce coccole" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Arbusto che produce coccole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ginepro? Il ginepro è una pianta aromatica che si presenta come un arbusto compatto e resistente, conosciuto per i suoi rami ricchi di bacche bluastre. Queste bacche, spesso utilizzate in cucina e nella distillazione di liquori, sono il frutto di questa pianta. La sua presenza è comune nei paesaggi mediterranei, dove cresce spontaneamente. La sua fragranza caratteristica è apprezzata in molte culture, rendendo il ginepro una pianta molto versatile e apprezzata.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Arbusto che produce coccole nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ginepro

La definizione "Arbusto che produce coccole" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Arbusto che produce coccole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ginepro:

G Genova I Imola N Napoli E Empoli P Padova R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Arbusto che produce coccole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pianta con rosse bacche, tipica della macchia mediterraneaBacca alla base del Kranewitter bolzaneseDà bacche aromaticheUn arbusto dalle coccole aromaticheArbusto per scopeProduce televisoriProduce e vende wattLi produce l organismo per difendersi dagli agenti patogeni