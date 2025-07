Dà bacche aromatiche nei cruciverba: la soluzione è Ginepro

GINEPRO

Curiosità e Significato di Ginepro

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Ginepro, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ginepro? Il ginepro è un arbusto sempreverde dalle bacche aromatiche, spesso utilizzate in cucina e nella produzione di liquori come il gin. Le sue bacche, dal profumo intenso e speziato, arricchiscono piatti e formaggi, conferendo un sapore unico. Ricco di proprietà benefiche, il ginepro è un alleato naturale per la salute e il gusto, rendendo ogni preparazione più speciale e profumata.

Come si scrive la soluzione Ginepro

Hai trovato la definizione "Dà bacche aromatiche" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

I Imola

N Napoli

E Empoli

P Padova

R Roma

O Otranto

