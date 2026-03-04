Lo usa chi pesca all amo

SOLUZIONE: RETINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo usa chi pesca all amo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo usa chi pesca all amo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Retino? Un attrezzo utilizzato da chi pratica la pesca per catturare pesci o altri organismi acquatici. È composto da una rete a maglie fini, spesso con una struttura a forma di sacco o cilindro, che permette di intrappolare i pesci quando vengono trascinati sott'acqua o immersi. Questo strumento è fondamentale per chi svolge attività di pesca artigianale o commerciale, offrendo un metodo efficace per raccogliere il pescato in modo rapido e selettivo. La sua presenza è comune nelle attività di pesca tradizionali.

Per risolvere la definizione "Lo usa chi pesca all amo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo usa chi pesca all amo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Retino:

R Roma E Empoli T Torino I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo usa chi pesca all amo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

