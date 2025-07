I bimbi lo usano per pescare nei cruciverba: la soluzione è Retino

Home / Soluzioni Cruciverba / I bimbi lo usano per pescare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I bimbi lo usano per pescare' è 'Retino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RETINO

Curiosità e Significato di Retino

Hai risolto il cruciverba con Retino? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Retino.

Perché la soluzione è Retino? Il retino è uno strumento a maglie strette, usato dai bambini per pescare piccole creature dal mare o da acque poco profonde. È semplice da usare e permette di catturare pesci o crostacei senza danneggiarli. Questo oggetto, spesso colorato e leggero, diventa un alleato divertente per scoprire il mondo acquatico e passare ore di svago in spiaggia o in riva al fiume.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo fanno i bimbi uniti in cerchioLo sport in cui si usano le armi biancheLo usano i panettieriLo usano gli abbonati delle pay-tvLo usano gli arabi per aromatizzare il caffè

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Retino

Hai davanti la definizione "I bimbi lo usano per pescare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

E Empoli

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T N T R I E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRITONE" TRITONE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.