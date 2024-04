La definizione e la soluzione di 6 lettere: I numeri senza la virgola. INTERI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: I numeri interi (o numeri interi relativi o, semplicemente, numeri relativi) corrispondono all'insieme ottenuto unendo i numeri naturali (0, 1, 2, ...) e i numeri interi negativi (-1, -2, -3,...), cioè quelli ottenuti ponendo un segno “-” davanti ai naturali. Questo insieme in matematica viene indicato con Z o Z{\displaystyle \mathbb {Z} }, perché è la lettera iniziale di “Zahl” che in tedesco significa numero (originariamente "far di conto", infatti l'espressione implica l'utilizzo dei numeri negativi). Gli interi vengono quindi definiti esattamente come l'insieme dei numeri che sono il risultato tra sottrazioni di numeri naturali. I ...

interi m

plurale di intero

Sostantivo, forma flessa

Sillabazione

in | tè | ri

Etimologia / Derivazione

vedi intero