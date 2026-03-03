Fu un rivoluzionario francese

Home / Soluzioni Cruciverba / Fu un rivoluzionario francese

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fu un rivoluzionario francese' è 'Marat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARAT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu un rivoluzionario francese" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu un rivoluzionario francese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Marat? Marat è stato una figura di grande rilievo durante la Rivoluzione francese, noto per il suo impegno nel sostenere il cambiamento sociale e politico. La sua attività lo ha portato a diventare un simbolo della lotta contro l’ingiustizia e la monarchia assoluta, contribuendo a plasmare gli eventi rivoluzionari. La sua passione e il suo coraggio hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia di quel periodo, rendendolo un personaggio di riferimento per le generazioni successive.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fu un rivoluzionario francese nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Marat

Se la definizione "Fu un rivoluzionario francese" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu un rivoluzionario francese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Marat:

M Milano A Ancona R Roma A Ancona T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu un rivoluzionario francese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il pittore David lo ritrasse assassinatoFu pugnalato nel bagno da Carlotta CordayLo uccise Carlotta CordayFu un famoso rivoluzionario franceseQuarto mese del calendario rivoluzionario franceseFu un pittore fauvista francese: Maurice deUn rivoluzionario franceseIl generale francese che fu governatore di Roma dal 1808 al 1813