La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Uno strumento che è impiegato in meteorologia' è 'Evaporimetro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EVAPORIMETRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno strumento che è impiegato in meteorologia" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno strumento che è impiegato in meteorologia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Evaporimetro? L'evaporimetro è un apparecchio utilizzato dagli esperti per misurare la quantità di acqua che si disperde nell'aria attraverso il processo di evaporazione. Questo strumento permette di valutare le condizioni atmosferiche e di prevedere eventuali cambiamenti nel clima. Viene impiegato soprattutto in studi climatici e meteorologici per ottenere dati precisi sulla perdita di umidità dall'ambiente. La sua funzione è fondamentale per comprendere meglio i fenomeni naturali legati all'umidità e all'evaporazione.

La soluzione associata alla definizione "Uno strumento che è impiegato in meteorologia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno strumento che è impiegato in meteorologia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Evaporimetro:

E Empoli V Venezia A Ancona P Padova O Otranto R Roma I Imola M Milano E Empoli T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno strumento che è impiegato in meteorologia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

