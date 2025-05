Uno strumento impiegato per l esame della gola nei cruciverba: la soluzione è Laringoscopio

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Uno strumento impiegato per l esame della gola' è 'Laringoscopio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LARINGOSCOPIO

Curiosità e Significato di "Laringoscopio"

La soluzione Laringoscopio di 13 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Laringoscopio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Il laringoscopio è uno strumento medico utilizzato per esaminare la laringe, ovvero la parte della gola che contiene le corde vocali. Consente ai medici di visualizzare direttamente le strutture interne del tratto respiratorio superiore, facilitando la diagnosi di patologie, infiammazioni o ostruzioni.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione: Laringoscopio

La definizione "Uno strumento impiegato per l esame della gola" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

G Genova

O Otranto

S Savona

C Como

O Otranto

P Padova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T T A A I G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GITTATA" GITTATA

