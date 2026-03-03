In una nota canzone è come il vento

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'In una nota canzone è come il vento' è 'Lontananza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LONTANANZA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "In una nota canzone è come il vento" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In una nota canzone è come il vento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Lontananza? Lontananza si manifesta come un soffio leggero che attraversa le note di una melodia, portando con sé il ricordo di luoghi e persone lontane. È come un vento che soffia tra le parole, creando un senso di nostalgia e desiderio di vicinanza. Questo sentimento si insinua nel cuore di chi ascolta, evocando emozioni profonde e un senso di vuoto. La musica diventa un ponte tra presente e passato, lasciando un’impressione duratura.

Se la definizione "In una nota canzone è come il vento" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In una nota canzone è come il vento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Lontananza:

L Livorno O Otranto N Napoli T Torino A Ancona N Napoli A Ancona N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In una nota canzone è come il vento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

