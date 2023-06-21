Fa venire la nostalgia

Home / Soluzioni Cruciverba / Fa venire la nostalgia

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Fa venire la nostalgia' è 'Lontananza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LONTANANZA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fa venire la nostalgia" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa venire la nostalgia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Lontananza? Lontananza è quella sensazione che si prova quando si pensa a un luogo o a una persona cara lontana nel tempo o nello spazio, suscitando un desiderio profondo di rivederli. È un sentimento che fa vibrare il cuore, evocando ricordi e emozioni che si desidera rivivere. Questa emozione ci ricorda quanto siano preziosi i momenti condivisi e quanto possa essere forte il desiderio di riabbracciare ciò che ci manca.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fa venire la nostalgia nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Lontananza

La definizione "Fa venire la nostalgia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa venire la nostalgia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Lontananza:

L Livorno O Otranto N Napoli T Torino A Ancona N Napoli A Ancona N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa venire la nostalgia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Li fa venire alle mani il freddoIl seccante vi fa venire il latteUna ginnastica che fa venire il fiatoneFa venire il mal di mareChi annoia lo fa venire alle ginocchia