Porto coreano

Home / Soluzioni Cruciverba / Porto coreano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Porto coreano' è 'Pusan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PUSAN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Porto coreano" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Porto coreano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Pusan? Pusan è una città situata sulla costa sudorientale della Corea del Sud, nota per il suo porto tra i più trafficati del paese. Questa località funge da importante snodo commerciale e marittimo, facilitando lo scambio di merci tra Corea e il resto del mondo. Il porto di Pusan ha una lunga storia di attività portuale, contribuendo significativamente all'economia locale e nazionale. La sua posizione strategica e le infrastrutture moderne ne fanno un punto nevralgico per il trasporto marittimo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Porto coreano nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pusan

La soluzione associata alla definizione "Porto coreano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Porto coreano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pusan:

P Padova U Udine S Savona A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Porto coreano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Porto dell InghilterraPorto dell IstriaIl porto dal quale Colombo lasciò l EuropaUn porto della GermaniaIl porto inglese più vicino alle coste francesi