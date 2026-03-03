Piccolo atrio tipico dei templi greci

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Piccolo atrio tipico dei templi greci' è 'Pronao'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRONAO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Piccolo atrio tipico dei templi greci" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piccolo atrio tipico dei templi greci". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Pronao? Il pronao rappresenta lo spazio d'ingresso che si trova davanti alla cella di un tempio greco, caratterizzato da una disposizione di colonne che creano un'area di transizione tra l'esterno e l'interno sacro. Questa struttura, spesso decorata con sculture e fregi, serviva a accogliere i visitatori e a preparare l'anima alla visita del tempio principale. La sua presenza evidenzia l'importanza della prima impressione e del rispetto verso le divinità. La sua funzione architettonica e simbolica è fondamentale nella progettazione dei templi antichi.

In presenza della definizione "Piccolo atrio tipico dei templi greci", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piccolo atrio tipico dei templi greci" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pronao:

P Padova R Roma O Otranto N Napoli A Ancona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piccolo atrio tipico dei templi greci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

