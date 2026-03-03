Un asse di legno usata come ponticello di fortuna

SOLUZIONE: PALANCOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un asse di legno usata come ponticello di fortuna" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un asse di legno usata come ponticello di fortuna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Palancola? Una palancola è un attrezzo semplice e versatile, costituito da un pezzo di legno che viene utilizzato per creare un passaggio temporaneo sopra un corso d'acqua o un terreno difficile. Questo elemento viene posizionato tra due punti di appoggio per consentire il attraversamento di persone o veicoli leggeri, spesso in situazioni di emergenza o durante lavori di manutenzione. La sua funzione principale è quella di facilitare il transito in assenza di strutture permanenti.

Se la definizione "Un asse di legno usata come ponticello di fortuna" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un asse di legno usata come ponticello di fortuna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Palancola:

P Padova A Ancona L Livorno A Ancona N Napoli C Como O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un asse di legno usata come ponticello di fortuna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

