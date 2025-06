La tavoletta di legno usata dai muratori per stendere e spianare l intonaco nei cruciverba: la soluzione è Frattazzo

Home / Soluzioni Cruciverba / La tavoletta di legno usata dai muratori per stendere e spianare l intonaco

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La tavoletta di legno usata dai muratori per stendere e spianare l intonaco' è 'Frattazzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRATTAZZO

Curiosità e Significato di Frattazzo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Frattazzo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Frattazzo.

Perché la soluzione è Frattazzo? Il frattazzo è uno strumento di legno o metallo usato dai muratori per stendere, levigare e uniformare l’intonaco sulle pareti. La sua superficie piatta permette di ottenere una finitura liscia e compatta, fondamentale per preparare le superfici alle successive fasi di pittura o decorazione. In breve, il frattazzo è l’alleato insostituibile per un lavoro di intonacatura perfetto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sostanza del legno usata per produrre la cartaTavoletta usata nell antichità per fare i contiI muratori l hanno di legno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Frattazzo

Non riesci a risolvere la definizione "La tavoletta di legno usata dai muratori per stendere e spianare l intonaco"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

Z Zara

Z Zara

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E I M I E P D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IMPEDIRE" IMPEDIRE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.