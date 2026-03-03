Affaticano chi le sale

Home / Soluzioni Cruciverba / Affaticano chi le sale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Affaticano chi le sale' è 'Scalinate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCALINATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Affaticano chi le sale" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Affaticano chi le sale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Scalinate? Le scalinate sono strutture che collegano diversi livelli di un edificio o di uno spazio aperto, permettendo di spostarsi facilmente tra piani differenti. Tuttavia, percorrerle spesso può risultare stancante, specialmente per chi ha difficoltà motorie o percorre molte scale di seguito. La fatica si fa sentire più intensamente quando si devono salire o scendere numerose volte, incidendo sul comfort e sulla resistenza delle persone. La loro presenza richiede attenzione e spesso si cercano alternative più agevoli.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Affaticano chi le sale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Scalinate

Se la definizione "Affaticano chi le sale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Affaticano chi le sale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Scalinate:

S Savona C Como A Ancona L Livorno I Imola N Napoli A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Affaticano chi le sale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Hanno molti gradiniSono gradinateLa cerimonia per chi sale al tronoSale da un caffèPoco saporiti senza saleSale e scende a teatroInsipido senza sale