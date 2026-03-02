Il piattosotto una pianta

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il piattosotto una pianta' è 'Sottovaso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOTTOVASO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il piattosotto una pianta" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il piattosotto una pianta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Sottovaso? Un sottovaso è un elemento che si utilizza per mettere sotto una pianta, evitando che l'acqua in eccesso cada sul mobile o sul pavimento. Serve anche a proteggere le radici dall'umidità in eccesso e a mantenere un ambiente più ordinato. Di solito è realizzato in materiali come plastica, terracotta o ceramica e si abbina alla grandezza del vaso che sostiene. La cura di questa parte è importante per il benessere della pianta stessa.

La definizione "Il piattosotto una pianta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il piattosotto una pianta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sottovaso:

S Savona O Otranto T Torino T Torino O Otranto V Venezia A Ancona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il piattosotto una pianta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

