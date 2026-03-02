In Italia lo si diventa a diciotto anni

Home / Soluzioni Cruciverba / In Italia lo si diventa a diciotto anni

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'In Italia lo si diventa a diciotto anni' è 'Maggiorenni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAGGIORENNI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "In Italia lo si diventa a diciotto anni" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In Italia lo si diventa a diciotto anni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Maggiorenni? In Italia, raggiungere la maggiore età rappresenta un traguardo importante nella vita di una persona, poiché si ottengono diritti e responsabilità che prima erano riservati agli adulti. A questa età, infatti, si può votare, firmare contratti e assumersi piena autonomia decisionale. La maggior età segna il passaggio dalla condizione di minorenne a quella di adulto, simbolo di una nuova libertà e di un nuovo ruolo nella società. È un momento di crescita e di nuove opportunità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

In Italia lo si diventa a diciotto anni nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Maggiorenni

La soluzione associata alla definizione "In Italia lo si diventa a diciotto anni" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In Italia lo si diventa a diciotto anni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Maggiorenni:

M Milano A Ancona G Genova G Genova I Imola O Otranto R Roma E Empoli N Napoli N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In Italia lo si diventa a diciotto anni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo diventa chi si sposa oltre che maritoLo diventa l applauso che si conclude con tutti in piediLo si diventa facendo acquisto in un negozioLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumante