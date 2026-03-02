Dare inizio come ad un incendio

SOLUZIONE: APPICCARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dare inizio come ad un incendio" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dare inizio come ad un incendio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Appiccare? Quando si parla di mettere in moto un fuoco o un incendio, si fa riferimento all’azione di iniziare una fiamma. Questa azione può essere compiuta accidentalmente o intenzionalmente, e rappresenta il primo passo per creare una combustione. L’atto di provocare un fuoco può essere fatto con vari strumenti o sostanze, ma sempre consiste nel creare le condizioni per l’accensione. In molte situazioni, questa azione è fondamentale per avviare un camino, un falò o un fuoco da campo.

La soluzione associata alla definizione "Dare inizio come ad un incendio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dare inizio come ad un incendio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Appiccare:

A Ancona P Padova P Padova I Imola C Como C Como A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dare inizio come ad un incendio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

