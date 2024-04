La Soluzione ♚ Dare inizio

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COMINCIARE

Ecco la soluzione per la definizione

Curiosità su Dare inizio: Situazione strategica della germania nazista, decise, il 27 marzo 1941, di dare inizio all'invasione dopo aver appreso di un colpo di stato a belgrado da parte... Tanto per cominciare è un singolo del cantante italiano Michele Bravi, pubblicato il 27 ottobre 2017 come unico estratto dalla riedizione del secondo album in studio Anime di carta.

