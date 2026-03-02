Lo si dà con un sì

SOLUZIONE: ASSENSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo si dà con un sì" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo si dà con un sì". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Assenso? L’assenso si manifesta quando si risponde positivamente a una domanda o a una richiesta, confermando accordo o approvazione. È un gesto di consenso che può essere espresso verbalmente o attraverso un semplice gesto della testa. Questa risposta indica che si è d’accordo con quanto proposto o affermato, contribuendo a creare un clima di accordo tra le persone coinvolte. La sua presenza è fondamentale in molte conversazioni e decisioni, facilitando la comunicazione e la collaborazione tra individui.

In presenza della definizione "Lo si dà con un sì", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo si dà con un sì" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Assenso:

A Ancona S Savona S Savona E Empoli N Napoli S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo si dà con un sì" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

