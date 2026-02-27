Uno sport per scalatori

SOLUZIONE: ALPINISMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno sport per scalatori" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno sport per scalatori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Alpinismo? L’alpinismo è un’attività che consiste nell’arrampicarsi su montagne e pareti rocciose di notevole difficoltà. Richiede capacità fisiche e mentali elevate, oltre a conoscenze tecniche per affrontare ambienti spesso estremi. Gli appassionati si preparano accuratamente, utilizzando attrezzature specializzate per garantire la sicurezza. Questa disciplina unisce l’amore per la natura alla sfida personale, portando gli scalatori ad esplorare paesaggi mozzafiato e a superare limiti fisici e psicologici.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Uno sport per scalatori" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno sport per scalatori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Alpinismo:

A Ancona L Livorno P Padova I Imola N Napoli I Imola S Savona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno sport per scalatori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

