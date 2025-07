Gara con skipper ed equipaggi nei cruciverba: la soluzione è Regata

Home / Soluzioni Cruciverba / Gara con skipper ed equipaggi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gara con skipper ed equipaggi' è 'Regata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REGATA

Curiosità e Significato di Regata

Approfondisci la parola di 6 lettere Regata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Regata? Una regata è una competizione di vela in cui squadre con skipper e equipaggi si sfidano lungo percorsi prestabiliti, mettendo alla prova abilità, strategia e coordinazione. È uno sport affascinante che unisce passione, tecnologia e natura, regalando emozioni uniche a chi la vive sia come partecipante sia come spettatore. La regata rappresenta il vero cuore della vela competitiva e del turismo nautico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La gara con gli skipperGara ciclistica in salita contro il tempoTarga gara sicilianaCelebre medico ed esploratore scozzeseTra nine ed eleven

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Regata

Hai davanti la definizione "Gara con skipper ed equipaggi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

E Empoli

G Genova

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P Y E X S P O S N E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PONY EXPRESS" PONY EXPRESS

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.