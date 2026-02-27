Spaventosamente brutta

SOLUZIONE: MOSTRUOSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Spaventosamente brutta" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spaventosamente brutta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Mostruosa? Una creatura che suscita timore e disgusto, con caratteristiche che sembrano uscire da un incubo, può essere descritta come molto brutale e inquietante. La sua presenza provoca paura, grazie a tratti deformi e un aspetto che sfida ogni logica estetica. La sua figura si staglia minacciosa, suscitando un senso di repulsione e meraviglia allo stesso tempo. La sua immagine rimane impressa nella mente, come un ricordo sgradevole da cui si desidera allontanarsi.

Se la definizione "Spaventosamente brutta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spaventosamente brutta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Mostruosa:

M Milano O Otranto S Savona T Torino R Roma U Udine O Otranto S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spaventosamente brutta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

