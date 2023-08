Lo fu Reza Pahlavi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo fu Reza Pahlavi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SCIÀ

Significato/Curiosita : Lo fu reza pahlavi

(mohammad reza pahlavi) mohammad reza pahlavi (in persiano , pron. [mohæm'mæd re'z pæhlæ'vi], in italiano spesso traslitterato reza pahlevi;... Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi shah (disambigua). scià (in persiano: shah, afi: [h]) è il termine italianizzato per indicare...