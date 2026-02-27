Propugnò le esecuzioni capitali con la louisette

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Propugnò le esecuzioni capitali con la louisette' è 'Guillotin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUILLOTIN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Propugnò le esecuzioni capitali con la louisette" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Propugnò le esecuzioni capitali con la louisette". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Guillotin? La ghigliottina è uno strumento ideato per eseguire le condanne a morte in modo rapido e uniforme. La sua invenzione ha rivoluzionato le pratiche di giustizia, soprattutto durante periodi di grande fermento politico. La sua forma, con una lama sospesa che cade dall'alto, permette di ridurre al minimo la sofferenza e di garantire una morte più immediata. Questo dispositivo ha suscitato molte discussioni etiche, anche per il suo ruolo nel cambiare i metodi di punizione.

Se la definizione "Propugnò le esecuzioni capitali con la louisette" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Propugnò le esecuzioni capitali con la louisette" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Guillotin:

G Genova U Udine I Imola L Livorno L Livorno O Otranto T Torino I Imola N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Propugnò le esecuzioni capitali con la louisette" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

