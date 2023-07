Uno specialista in esecuzioni capitali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno specialista in esecuzioni capitali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BOIA

Significato/Curiosità : Uno specialista in esecuzioni capitali

Un "boia" è una figura storica associata alle esecuzioni capitali. Era un individuo incaricato di applicare la pena di morte a condannati. Il ruolo del boia era estremamente controverso e spesso temuto. Si preparava ad eseguire le sentenze capitali con precisione e professionalità, utilizzando metodi come la ghigliottina, la forca o il plotone di esecuzione. Il boia svolgeva un compito brutale e impopolare, spesso stigmatizzato dalla società. Il suo ruolo era quello di applicare la giustizia, secondo le leggi e le norme dell'epoca. La figura del boia evoca una parte oscura della storia, in cui la pena di morte era un metodo di punizione accettato e praticato.

