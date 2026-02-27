Frase di I. Thalberg

La soluzione di 38 lettere per la definizione 'Frase di I. Thalberg' è 'I Filosofi Sono I Temperamatite Del Cervello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: I FILOSOFI SONO I TEMPERAMATITE DEL CERVELLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Frase di I. Thalberg" corrisponde a una soluzione formata da 38 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Frase di I. Thalberg". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è I Filosofi Sono I Temperamatite Del Cervello? I filosofi sono spesso descritti come persone che ponderano attentamente le proprie idee, cercando di trovare un equilibrio tra ragione e sentimento. La loro attività consiste nel riflettere profondamente sulle questioni più complesse, evitando di lasciarsi travolgere dalle emozioni o dai pregiudizi. Questa capacità di moderare le proprie opinioni e di valutare ogni aspetto con calma e razionalità richiama l'immagine di un temperamatite, che affila e modera. La loro funzione è quella di mantenere il pensiero lucido e equilibrato.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Frase di I. Thalberg" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Frase di I. Thalberg" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 38 lettere della soluzione I Filosofi Sono I Temperamatite Del Cervello:

I Imola F Firenze I Imola L Livorno O Otranto S Savona O Otranto F Firenze I Imola S Savona O Otranto N Napoli O Otranto I Imola T Torino E Empoli M Milano P Padova E Empoli R Roma A Ancona M Milano A Ancona T Torino I Imola T Torino E Empoli D Domodossola E Empoli L Livorno C Como E Empoli R Roma V Venezia E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Frase di I. Thalberg" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

