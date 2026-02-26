Vicinissimo ma non a contatto

Home / Soluzioni Cruciverba / Vicinissimo ma non a contatto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vicinissimo ma non a contatto' è 'Radente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RADENTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vicinissimo ma non a contatto" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vicinissimo ma non a contatto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Radente? Il termine si riferisce a qualcosa che si trova molto vicino, quasi a sfiorare un'altra superficie, ma senza toccarla effettivamente. Spesso viene usato per descrivere oggetti o parti di un ambiente che sono praticamente attaccati, lasciando però una piccola distanza, una sottile linea di separazione. Questo concetto è importante in vari settori come l'arte, l'architettura o la meccanica, dove la precisione nel posizionamento è fondamentale. La vicinanza estrema senza contatto diretto rappresenta una condizione di estrema prossimità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vicinissimo ma non a contatto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Radente

Quando la definizione "Vicinissimo ma non a contatto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vicinissimo ma non a contatto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Radente:

R Roma A Ancona D Domodossola E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vicinissimo ma non a contatto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si dice di un tiro che sfiora il terrenoChe sfreccia bassa come una lama da barbaUn tipo d attritoUna trappola per entrare in contatto con i malviventiMettere a contattoCosì è la linea di contatto del pantografo dei treniPuò divenirlo un metallo a contatto con l ariaCollegamento punto di contatto