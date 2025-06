Che sfreccia bassa come una lama da barba nei cruciverba: la soluzione è Radente

RADENTE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Radente: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Radente? Radente indica qualcosa che passa molto vicino, quasi sfiorando. Può riferirsi a un movimento, come un treno o un'onda che si avvicina senza toccare, oppure a un taglio molto sottile e preciso, come una lama da barba. È un termine che trasmette l’idea di vicinanza estrema e delicatezza, perfetto per descrivere un passaggio rapido e quasi sfiorante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un tipo d attritoUn tiro senza alzoChe percorre una traiettoria vicina al suoloSfreccia tra le autoLa lama della ghigliottinaIl Lama massima autorità del buddhismo tib

