SOLUZIONE: REALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tutt altro che immaginari" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tutt altro che immaginari". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Reali? Le cose che percepiamo nella vita quotidiana sono concrete e verificabili, diverse da quelle create dalla fantasia o dal pensiero astratto. Sono esistenti in modo tangibile, con un’applicazione pratica nel mondo reale, e possono essere osservate, toccate o sperimentate direttamente. La loro presenza è indiscutibile e non soggetta a interpretazioni soggettive, rappresentando ciò che è effettivamente esistente. La realtà si manifesta attraverso eventi e oggetti che hanno una loro esistenza indipendente dalla nostra immaginazione.

Per risolvere la definizione "Tutt altro che immaginari", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tutt altro che immaginari" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Reali:

R Roma E Empoli A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tutt altro che immaginari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

