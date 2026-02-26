Il travaglio per il trapasso

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il travaglio per il trapasso' è 'Agonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGONIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il travaglio per il trapasso" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il travaglio per il trapasso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Agonia? L'agonia rappresenta il momento intenso di sofferenza che si attraversa durante il passaggio verso la fine della vita. È un periodo caratterizzato da dolore fisico e mentale, spesso accompagnato da un senso di angoscia e di lotta tra la vita e la morte. In questo frangente, l'individuo può sperimentare sensazioni di smarrimento e di impotenza, mentre coloro che lo assistono vivono un sentimento di tristezza profonda. È una fase che segna il limite tra esistenza e abbandono terreno.

In presenza della definizione "Il travaglio per il trapasso", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il travaglio per il trapasso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Agonia:

A Ancona G Genova O Otranto N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il travaglio per il trapasso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

