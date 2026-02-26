La sorgente da cui sgorga una fonte curativa

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La sorgente da cui sgorga una fonte curativa' è 'Idrotermale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IDROTERMALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La sorgente da cui sgorga una fonte curativa" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La sorgente da cui sgorga una fonte curativa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Idrotermale? Un idrotermale è un fenomeno naturale in cui acque calde o caldissime emergono dal sottosuolo, spesso ricche di minerali benefici. Queste sorgenti sono considerate naturali risorse curative, utilizzate da secoli per trattamenti di benessere e terapia. La presenza di composti minerali nelle acque permette di alleviare alcuni disturbi o migliorare la salute generale. Le aree con queste fonti attirano visitatori in cerca di relax e benefici terapeutici, mantenendo vivo l'interesse per queste meraviglie naturali.

Per risolvere la definizione "La sorgente da cui sgorga una fonte curativa", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La sorgente da cui sgorga una fonte curativa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Idrotermale:

I Imola D Domodossola R Roma O Otranto T Torino E Empoli R Roma M Milano A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La sorgente da cui sgorga una fonte curativa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

