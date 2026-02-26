Scrisse una Storia naturale nel secolo I d.C.: il Vecchio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Scrisse una Storia naturale nel secolo I d.C.: il Vecchio' è 'Plinio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLINIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scrisse una Storia naturale nel secolo I d.C.: il Vecchio" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scrisse una Storia naturale nel secolo I d.C.: il Vecchio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Plinio? Nel secolo I d.C., uno scrittore noto per aver tracciato un'opera che esplorava il mondo naturale e le sue meraviglie era un autore di grande rilievo. La sua narrazione si concentrava sulla descrizione di fenomeni, piante, animali e processi naturali, offrendo un quadro dettagliato e ricco di curiosità. Questo autore ha lasciato un'impronta significativa nella letteratura e nella conoscenza dell'epoca, contribuendo a conservare un patrimonio di osservazioni e scoperte che ancora oggi vengono apprezzate.

In presenza della definizione "Scrisse una Storia naturale nel secolo I d.C.: il Vecchio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scrisse una Storia naturale nel secolo I d.C.: il Vecchio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Plinio:

P Padova L Livorno I Imola N Napoli I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scrisse una Storia naturale nel secolo I d.C.: il Vecchio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

