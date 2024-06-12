Studioso di storia naturale

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Studioso di storia naturale' è 'Paleontologo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALEONTOLOGO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Studioso di storia naturale" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Studioso di storia naturale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Paleontologo? Un esperto che studia i resti fossili di creature vissute nel passato, analizzando scheletri e tracce di organismi estinti. La sua attività permette di ricostruire l'evoluzione della vita sulla Terra e di comprendere meglio i processi naturali avvenuti nel corso dei millenni. Attraverso le sue ricerche contribuisce a conoscere meglio il passato del pianeta, offrendo preziose informazioni sulla storia biologica e geologica.

Per risolvere la definizione "Studioso di storia naturale", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Studioso di storia naturale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Paleontologo:

P Padova A Ancona L Livorno E Empoli O Otranto N Napoli T Torino O Otranto L Livorno O Otranto G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Studioso di storia naturale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

