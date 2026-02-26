Screziate striate

SOLUZIONE: VENATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Screziate striate" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Screziate striate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Venate? Le venature sono linee sottili che si formano sulla superficie di vari materiali, come il legno, la pietra o il marmo. Questi segni, spesso di colore più scuro, creano un disegno naturale che evidenzia le caratteristiche uniche di ogni pezzo. La presenza di queste linee può influenzare l'aspetto estetico e la comprensione della composizione del materiale. La loro diffusione e forma varia da un elemento all'altro, rendendo ogni superficie diversa e interessante.

La soluzione associata alla definizione "Screziate striate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Screziate striate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Venate:

V Venezia E Empoli N Napoli A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Screziate striate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

