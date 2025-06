Striate come una belva nei cruciverba: la soluzione è Tigrate

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Striate come una belva' è 'Tigrate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIGRATE

Curiosità e Significato di Tigrate

Approfondisci la parola di 7 lettere Tigrate: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tigrate? Tigrate significa strisce o sfilacciature, richiamando le strie come quelle presenti sulla pelle di alcuni animali o nelle superfici. È un termine usato soprattutto in ambito tessile, botanico o zoologico, per descrivere motivi a linee o strisce. Insomma, un modo evocativo per indicare qualcosa che si presenta con linee parallele o segmenti distinti, proprio come una belva tigrata.

Come si scrive la soluzione Tigrate

La definizione "Striate come una belva" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

I Imola

G Genova

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

