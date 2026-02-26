È più grosso di un topo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È più grosso di un topo' è 'Ratto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RATTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È più grosso di un topo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È più grosso di un topo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Ratto? Il ratto è un roditore di dimensioni superiori a quelle di un topo, caratterizzato da un corpo più robusto e lunghe zampe. Spesso viene associato a ambienti rurali o urbani, dove può trovare cibo facilmente. La sua presenza può rappresentare un problema igienico e di controllo, poiché si nutre di vari alimenti e può trasmettere malattie. La sua capacità di adattarsi a diversi ambienti lo rende un animale molto diffuso. La sua presenza è spesso segnalata nelle aree abitate.

La definizione "È più grosso di un topo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È più grosso di un topo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ratto:

R Roma A Ancona T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È più grosso di un topo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

