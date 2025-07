Lo subì Elena nei cruciverba: la soluzione è Ratto

RATTO

Curiosità e Significato di Ratto

Hai risolto il cruciverba con Ratto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Ratto.

Perché la soluzione è Ratto? Ratto indica un furto rapido e furtivo, spesso di piccole cose. La parola deriva dal latino raptus, che significa 'presa' o 'rapina'. È usata per descrivere azioni furtive e improvvise, come il furto di un oggetto senza essere notati. In sintesi, il termine richiama l’idea di un'azione rapida e astuta, tipica di chi si arrampica sul valore altrui senza farsi scoprire.

Come si scrive la soluzione Ratto

Hai trovato la definizione "Lo subì Elena" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

