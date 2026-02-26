Pietro compianto calciatore della Juventus

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pietro compianto calciatore della Juventus' è 'Anastasi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANASTASI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pietro compianto calciatore della Juventus" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pietro compianto calciatore della Juventus". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Anastasi? Anastasi è stato un noto calciatore italiano, famoso per aver militato nella Juventus, una delle squadre più prestigiose del calcio nazionale. La sua carriera è stata ricca di successi e momenti memorabili, e il suo nome è spesso associato a grandi prestazioni sul campo. La sua abilità e il suo stile di gioco lo hanno reso un idolo tra i tifosi bianconeri. La sua figura rimane impressa nella storia del calcio italiano.

In presenza della definizione "Pietro compianto calciatore della Juventus", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pietro compianto calciatore della Juventus" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Anastasi:

A Ancona N Napoli A Ancona S Savona T Torino A Ancona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pietro compianto calciatore della Juventus" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

