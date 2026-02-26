Piccolo altopiano aperto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piccolo altopiano aperto' è 'Pianoro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIANORO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Piccolo altopiano aperto" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piccolo altopiano aperto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Pianoro? Un'area di terreno elevata, che si distingue per la sua superficie relativamente piatta e aperta, si trova spesso in zone di montagna o colline. Questa formazione naturale permette una vista ampia sulla pianura sottostante, creando un paesaggio suggestivo e ideale per l'agricoltura o l'insediamento. La presenza di un'ampia superficie senza ostacoli rende il luogo adatto a varie attività umane e favorisce la comunicazione tra le comunità locali. È una caratteristica che arricchisce il panorama naturale del territorio.

Piccolo altopiano aperto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pianoro

Questa pagina è dedicata alla definizione "Piccolo altopiano aperto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piccolo altopiano aperto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pianoro:

P Padova I Imola A Ancona N Napoli O Otranto R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piccolo altopiano aperto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

