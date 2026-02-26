Lo è la pena che si paga

SOLUZIONE: PECUNIARIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è la pena che si paga" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è la pena che si paga". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Pecuniaria? Un aspetto importante delle sanzioni o delle conseguenze legali riguarda un importo di denaro che deve essere versato in determinate circostanze. Questa somma rappresenta una penalità economica imposta per aver commesso un errore, una violazione o una mancanza. Si tratta di un'ammenda che deve essere corrisposta, spesso prevista da norme o regolamenti, per riparare un danno o per rispettare determinate regole. La somma richiesta serve a ristabilire l'equilibrio tra le parti coinvolte.

La definizione "Lo è la pena che si paga" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è la pena che si paga" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Pecuniaria:

P Padova E Empoli C Como U Udine N Napoli I Imola A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è la pena che si paga" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

