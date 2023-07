Tipo di pena che si paga in contanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di pena che si paga in contanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PECUNIARIA

Significato/Curiosita : Tipo di pena che si paga in contanti

Limite massimo del pagamento in contanti a 1.000 euro; in precedenza, la previsione di una soglia massima del pagamento in contanti era stata abrogata dal quarto... Per designare una generica sanzione pecuniaria, penale o amministrativa. reato pena ammenda multa (en) pena pecuniaria, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Tipo di pena che si paga in contanti : tipo; pena; paga; contanti; Un tipo di finestra; tipo di organismo studiato dal batteriologo; Un tipo di raggi; Un tipo di carattere scuro e marcato; tipo di acqua usata per rimuovere il trucco; pena re soffrire; Ha per capitale Copena ghen; pena che prevedeva la mutilazione dei ladri; Appena addormentato; Un pensiero appena nato; Fu maestro di paga nini; Fa paga re il silenzio; paga le pensioni; Appaga ta dal pasto; Si paga con un canone; Strumento per pagare senza contanti : carta di; Quello sull unghia si fa subito e in contanti ; I contanti disponibili; Può avvenire in contanti a rate ecc; Distribuisce contanti lungo la via;

Cerca altre Definizioni